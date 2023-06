My Hero Academia: l'Atto Finale dà il via allo scontro decisivo di Uraraka

Se la minaccia esplosiva di Dabi è stata congelata dal coraggio di Shoto, un'altra, grande battaglia è tutt'altro che già decisa. Con la chiusura dellacsaga dei Todoroki l'Atto Finale di My Hero Academia volta pagina mettendo in scena lo scontro decisivo tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga.

La Sad Man's Parade scatenata da Himiko Toga usufruendo del sangue di Twice continua a mettere in pericolo gli Heroes. La marea di Twice si abbatte incessantemente su coloro i quali provano ancora a resistere, ma Uravity riesce finalmente a farsi largo individuando il suo obiettivo.

Tornati indietro sull'isola di Okuto, l'amore di Toga nei confronti di Midoriya è stato rifiutato. Ciò, ha scatenato la furia della criminale, che ora non ha più alcun riguardo nei confronti di nessuno. Tuttavia, Uraraka è pronta a far breccia nel suo cuore.

In My Hero Academia 391 la forza dell'amore colpisce Toga con un discorso che prova a redimere la criminale. Uravity prova a fare appello ai sentimenti di Toga, la quale in realtà vive ancora un forte contrasto interiore. L'appello di Ochaco sembra tuttavia avere l'effetto opposto, con Toga che si sente provocata dalle sue parole. Con lo scontro decisivo che sta per scatenarsi, qualcuno sembra essere stato catturato come ostaggio. Himiko Toga è in crisi in My Hero Academia 392.