My Hero Academia: ecco l'attore perfetto per interpretare All-Might in un live-action

Come saprete, l'adattamento animato dell'opera manga di Kohei Horikoshi si appresta a tornare il prossimo 12 ottobre con la quarta stagione. Il successo della serie è in continua crescita e alcuni mesi fa Legendary Pictures ha comunicato My Hero Academia diventerà un film live-action e un fan ha trovato l'attore perfetto per l'eroe All Might.

Che ci piaccia o meno, Hollywood si sta sempre di più avvicinando alle opere giapponesi. Tra bassi dimenticabili, come Dragon Ball Evolution ed altri che invece sono riusciti ad ottenere il consenso del pubblico, come Detective Pikachu, dobbiamo prepararci nei prossimi anni a vederne sempre di più.



Dopo l'annuncio del progetto legato a My Hero Academia, diversi fan hanno iniziato la loro ricerca per trovare il cast migliore per la loro preferita e sembra che un fan ci sia andato molto vicino.



L'utente conosciuto su Reddit come SlightlyNoble, ha pubblicato l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, che ci mostra il Simbolo della Pace, All Might, affiancato all'attore Kevin Bacon, rivelando una somiglianza che gli meriterebbe il ruolo.



I fan avevano già indicato Keanu Reeves, che di recente è apparso in un crossover con Naruto, come possibile volto di Eraserhead, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un bellissimo cosplay di Froppy.