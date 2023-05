My Hero Academia: gli attori del live action ricreato uno sketch di Deku e Bakugo

La popolarità raggiunta da My Hero Academia negli ultimi anni ha avviato la produzione di diversi progetti esterni al mondo dei manga e dall’animazione giapponese. L’opera, attualmente in pausa per le condizioni di salute dell’autore, ha ricevuto diversi adattamenti live action, e gli attori hanno voluto rendere omaggio ad una scena in particolare.

Gli ultimi capitoli del manga si sono rivelati estremamente importanti per la famiglia Todoroki, e in particolar modo per il futuro del Villain conosciuto come Dabi, vale a dire Toya Todoroki, primogenito di Enji e Rei, e in attesa di scoprire quali sarà il ruolo di Midoriya e Bakugo, tornato in vita grazie al sacrificio del Pro Hero , i due attori che hanno interpretato sul palco i giovani Heroes hanno deciso di fare loro un omaggio.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, i due hanno ricreato, con le parrucche e le magliette dei rispettivi personaggi, lo sketch che Horikoshi aveva pubblicato nei primi giorni di maggio 2023. Deku e Bakugo appaiono l’uno di fronte all’altro, e sembra un momento posto prima del fallimento di Bakugo nell’esame per ottenere la licenza da Hero. L’illustrazione somiglia molto all’illustrazione posta sulla cover del secondo tankobon del manga, in cui però i due appaiono nei loro costumi da eroi.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che i fan si sono lamentati dell’assenza di Bakugo dal manga, e vi lasciamo alle ipotesi riguardi il capitolo 390 di My Hero Academia.