My Hero Academia: alla fine dell'attuale arco narrativo ci sarà un time-skip?

La trama di My Hero Academia sta attraversando un momento fondamentale con l'ultimo arco narrativo, nel quale il conflitto tra gli eroi e i villain è infine deflagrato. Gli eroi hanno convocato in battaglia persino gli studenti della U.A., per contrastare un esercito nemico che può contare tra le proprie fila più di 100.000 membri.

Siamo difronte a un crocevia in grado di decidere l'andamento del manga, che potrebbe conservare il suo aspetto scolastico oppure virare in una direzione definitivamente più cupa e, in maniera inevitabile, verso un time-skip.

Nelle scorse saghe abbiamo assistito a una continua oscillazione tra toni scanzonati ed estremamente più dark; arrivati a questo punto del manga, al capitolo 264, la posta in gioco è molto più alta rispetto agli scontri precedenti tra le due fazioni, ed è improbabile pensare che alla fine tutto ritornerà come prima.

Prima di My Hero Academia, molte altre serie hanno seguito un simile percorso, basti pensare ai classici Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE. Tutte queste opere hanno raggiunto un punto di svolta e si sono evolute - in alcuni casi non in meglio - adottando un approccio più maturo e concentrandosi sullo sviluppo verticale della storia.

Inoltre, sappiamo bene che l'autore dichiarò di aver pianificato la conclusione del manga entro i 30 volumi dell'opera, e di non volersi allontanare eccessivamente da questa stima. Perciò, essendo My Hero Academia arrivato al numero 26, possiamo ipotizzare una fine imminente della prima parte dell'opera e l'inizio di quella conclusiva.

