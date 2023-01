My Hero Academia: gli auguri di Mirko per un sereno anno nuovo

In quest'ultima parte dell'anno Mirko è stata al centro delle vicende di My Hero Academia, sia per quanto riguarda la serie anime, giunta alla messa in onda della sesta stagione, che per quanto riguarda il manga, che da tempo si è addentrato nel suo arco finale. Ecco dunque che lo staff dell'opera celebra il 2023 con l'eroina coniglio.

Nel secondo episodio di My Hero Academia Stagione 6 Mirko era partita all'attacco in solitaria, lasciandosi dietro i colleghi Heroes per mettersi sulle tracce del dottor Garaki. La sua avventatezza ha però portato l'eroina numero 5 della classifica a un combattimento violentissimo contro una serie di fortissimi High-End Nomu in cui ci ha rimesso un arto.

Nella serie manga di Kohei Horikoshi, invece, è stata impegnata in un altro grandissimo scontro, quello con Shigaraki in coppia con Bakugo. La copertina di My Hero Academia 349 ha regalato ai fan uno dei team-up più incredibili di sempre, appunto quello con Kacchan.

A ogni modo, amatissima dal pubblico, Mirko è la prescelta per festeggiare l'inizio dell'anno del coniglio nello zodiaco cinese. L'account Twitter ufficiale della serie anime ha infatti pubblicato una illustrazione originale che ritrae Rumi Usagiyama con indosso un kimono tradizionale con ricami di coniglie e lune, e accompagnato dal messaggio "Happy New Hero's Year". Il capodanno lunare cinese arriverà solamente il 22 gennaio, ma la produzione di Studio BONES ha deciso di celebrare la ricorrenza in anticipo così da omogeneizzarla anche al capodanno del calendario gregoriano.