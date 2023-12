My Hero Academia, l'autore celebra il Natale con un artwork: ecco gli eroi della 1-A!

Il 2024 si prospetta un anno straordinario per My Hero Academia: in attesa delle prossime uscite, il creatore del manga, Kohei Horikoshi, ha voluto chiudere il 2023 in bellezza, regalando ai fan uno sketch natalizio speciale. Nonostante Natale sia ormai passato da un paio di giorni, non è mai troppo tardi per festeggiarlo!

In questo dolce artwork, i ragazzi della classe 1-A si trasformano in Babbo Natale, distribuendo gioiosamente regali nelle case dei bambini. Nell'illustrazione non sono presenti solo Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto e Kirishima Eijiro del primo anno della Yuei, ma anche Fat Gum, un eroe professionista, e Nejire Hado, studentessa del terzo anno della scuola per eroi e una dei Big Three, potenziali candidati al titolo di miglior eroe del Giappone.

Come accennato in precedenza, il 2024 si prospetta ricco di sorprese per My Hero Academia. Non solo il nuovo anno vedrà il ritorno di My Hero Academia con il quarto film sul grande schermo - per giunta con una pellicola completamente inedita e canonica - ma ci sarà anche l'uscita della settima stagione dell'anime di My Hero Academia.

Per quanto riguarda il manga, invece, l'autore Kohei Horikoshi è sempre più vicino a concludere il suo capolavoro. Mancano pochi capitoli e scopriremo chi vincerà la leggendaria guerra fra eroi e villain! Gli studenti della 1-A ci stanno mettendo tutto il loro impegno per sconfiggere i temibili malvagi, ma le sorti del Giappone sono ancora ignote.