My Hero Academia: l'autore celebra l'uscita del nuovo episodio con uno sketch di Overhaul

L'episodio 7 di My Hero Academia, trasmesso nella giornata di ieri e incentrato sulle indagini per il ritrovamento della piccola Eri, ha finalmente dato il via allo scontro tra gli eroi e la Shie Hassaikai. A tal proposito Kohei Horikoshi, autore dell'opera, ha deciso di pubblicizzare l'episodio realizzando uno splendido sketch di Overhaul.

Il mangaka non è nuovo a questo tipo di omaggi, che settimanalmente ricordano ai fan l'uscita di una nuova puntata. In calce potete dare un'occhiata al disegno in bianco e nero, sopra il quale è riportato l'oraio di uscita dell'episodio 7.

Kai Chisaki, vero nome del leader della Yakuza, è il principale antagonista dell'aspirante eroe Izuku Midoriya in questa nuova stagione e secondo quanto rivelato dal doppiatore Kallen Goff, sarà anche il più pericoloso tra tutti quelli introdotti finora, compresi All for One e Tomura Shigaraki.

Attualmente il piano del villain sembrerebbe essere la produzione di massa di alcuni proiettili costruiti con della droga sintetica, ricavata direttamente dal corpo della piccola Eri. La diffusione di tale arma, pericolosa per via del suo effetto anti-Quirk, potrebbe ristabilire l'equilibrio tra villain ed eroi ed arricchire infinitamente Overhaul.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch di Horikoshi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!