My Hero Academia: l'autore clelebra Deku vs Gentle Criminal con uno sketch

Siamo ormai giunti agli sgoccioli di questo arco narrativo del Festival Culturale di My Hero Academia e la battaglia tra Deku e Gentle Criminal viene celebrata con un disegno dal sensei Kohei Horikoshi che vi mostriamo.

Nonostante l'aria da dandy con la testa sopra le nuvole, Gentle Criminal si p mostrato un osso duro per il nostro piccolo eroe in erba, Izuku Midoriya che ha dato fondo a tutte le sue energie per sopraffare l'avversario. Questa volta il nostro protagonista si è trovato contro un avversario con cui è facilissimo empatizzare perchè Gentle Criminal è un perdente, un personaggio che ha avuto momenti difficili nella vita, che è stato ripudiato dalla famiglia e che ha commesso errori gravi. Nel tentativo di riscatto, l'uomo attacca con tutta la sua forza Deku, che si riconosce nel personaggio per certi versi. I due hanno molto in comune, come sottolineato nella puntata, tanto che anche lo stesso Deku ammette che colpire l'avversario gli ha procurato dolore.

Nello sketch del sensei Horioshi possiamo trovare quello sguardo di tristezza negli occhi di Midoriya, se ci fate caso. VIn intivitiamo a leggere la nostra recensione dell'episodio 22 di My Hero Academia. Se invece siete degli irresistibili curiosoni (e di questi tempi ingannare le ore è d'obbligo) potete dare uno sguardo alla nostra anteprima dell'episodio 23 che ci mostra il fato di Gentle Criminal.