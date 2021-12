My Hero Academia, l'autore condivide l'amore per Komi Cant't Communicate in questo sketch

La serie manga originale di Tomohito Oda ha generato un enorme seguito di appassionati nelle ultime settimane, e il fervore è aumentato ulteriormente con l'inizio dell'adattamento anime di Komi Can't Communicate su Netflix. Anche l'autore di My Hero Academia si unisce ai fan.

Attualmente, l'anime sta andando in onda come parte della programmazione anime autunnale 2021, e un'intera nuova ondata di fan ha scoperto la serie e sta amando il viaggio del personaggio centrale, Shoko Komi, nel riuscire a stringere amicizia con 100 persone diverse. Tra questi nuovi fan troviamo anche qualche mangaka famoso.

Il creatore della serie originale di My Hero Academia si era già espresso su quanto gli stesse piacendo l'anime di Komi Can't Communicate con i fan di Weekly Shonen Jump, e sembra che la serie gli piaccia ancora molto, visto che ha deciso di celebrarla con un nuovo sketch.

Mostrando la sua interpretazione dell'eroina che dà il titolo alla serie, Shoko Komi, Horikoshi ha condiviso un nuovo adorabile sketch con i fan su Twitter che potete vedere più sotto.

Komi Can't Communicate è ora in onda con nuovi episodi a cadenza settimanale su Netflix. Il suo rilascio internazionale è iniziato poche settimane dopo il lancio iniziale in Giappone, quindi siamo alcuni episodi indietro.

Questa modalità di pubblicazione dei propri contenuti non è solita per Netflix e quindi segna quello che potrebbe essere un punto di svolta per il modo in cui i nuovi anime vengono rilasciati con il servizio di streaming in futuro.

Una serie popolare come questa era quella giusta per testare le acque per questo nuovo tipo di programmazione, e finora è stata apparentemente un successo tra i fan. Diretto da Kazuki Kawagoe per OLM, il cast principale di Komi Can't Communicate include personalità come Aoi Koga come Shoko Komi, Gakuto Kajiwara come Hitohito Tadano e Rie Murakawa come Najimi Osana.

Netflix descrive ufficialmente la serie in questo modo: "In un liceo pieno di personaggi unici, Tadano aiuta la sua timida e asociale compagna di classe Komi a raggiungere il suo obiettivo di fare amicizia con 100 persone."