My Hero Academia: l'autore conferma la teoria sull'ultimo quirk di Deku nel segno del Gear

Il One for All ottenuto da Deku non contiene esclusivamente la forza di All Might. Se il precedente possessore aveva fatto di questa forza muscolare il suo pilastro, per Deku non vale lo stesso. Il protagonista di My Hero Academia si è ritrovato infatti in una posizione particolare, dove ha ereditato tutti i quirk dei possessori precedenti.

Passo dopo passo, li ha sbloccati tutti, entrando in contatto con la volontà residua dei vari possessori del One for All. Durante il breve timeskip occorso prima della guerra di My Hero Academia, il giovane eroe ha avuto modo di imparare a utilizzare anche i quirk rimanenti, in particolare quello dei primi possessori. L'ultimo sfoderato è stato quello del secondo possessore, Transmission, che permette a Deku di cambiare letteralmente marcia, o Gear.

Durante il cambio di marcia, nel manga di My Hero Academia appare un'onomatopea giapponese che, ovviamente, non tutti capiscono bene cosa significa. A spiegarlo ci pensa l'autore Kohei Horikoshi in una nota inserita in My Hero Academia volume 37 appena uscito in Giappone. Il "kachak" che si avverte quando Deku cambia marcia è lo stesso rumore che avviene quando si cambia marcia in un'auto. Infatti il senso del quirk è proprio questo.

C'erano diversi appassionati che avevano fatto delle teorie sul suono e sul significato di questo potere di Deku. Ora però c'è la certezza data anche dall'autore. Di certo però Midoriya dovrà fare i conti con gli effetti collaterali dell'ultimo quirk del One for All, che non sembrano leggeri da sopportare a lungo termine, specie durante la guerra finale.