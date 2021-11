My Hero Academia, l'autore elogia l'anime di Komi Can't Communicate

La serie manga originale di Tomohito Oda, Komi Can't Communicate, è stata una delle più dominanti tra le conversazioni online degli appassionati. Ora, grazie all'approdo su Netflix, l'anime potrebbe raggiungere una nuova ondata di appassionati, primo tra questi l'autore di My hero Academia che ha elogiato l'opera.

Con ogni nuovo numero della rivista di Weekly Shonen Jump di Shueisha, i vari autori delle serie che vengono pubblicate ogni settimana condividono un po' della loro vita attraverso dei commenti ufficiali che si affiancano ai loro nuovi capitoli (potete trovare My Hero Academia su Manga Plus). Horikoshi, il creatore di My Hero Academia ha rivelato che sta guardando l'anime di Komi Can't Communicate e lo sta apprezzando: "Sto guardando l'anime di Komi Can't Communicate. È così carino".

Diretto da Kazuki Kawagoe per OLM, il cast principale di Komi Can't Communicate include personaggi del calibro di Aoi Koga come Shoko Komi, Gakuto Kajiwara come Hitohito Tadano, e Rie Murakawa come Najimi Osana. Se volete guardare anche voi l'anime, potete trovare i nuovi episodi su Netflix ogni settimana.

La serie è ufficialmente descritta in questo modo: "In una scuola superiore piena di personaggi unici, Tadano aiuta la sua timida e asociale compagna di classe Komi a raggiungere il suo obiettivo di fare amicizia con 100 persone."

L'anime di Komi Can't Communicate ha debuttato per la prima volta in Giappone il 6 ottobre prima di essere rilasciato in tutto il mondo su Netflix poche settimane dopo. La programmazione degli episodi è quindi leggermente diversa per i fan in Giappone in quanto sono un paio di episodi in anticipo rispetto ai fan fuori dal Giappone.

Il manga sta continuando a pubblicare nuovi volumi, in Italia è J-POP l'editore. Ma sembra che Komi Can't Communicate stia per entrare nel suo arco finale. Ora la serie può contare tra i suoi fan anche il creatore di My Hero Academi.