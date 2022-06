My Hero Academia: l'autore ha errato nella gestione della battaglia solitaria di Shoto?

A differenza di altri shonen, la serie manga di Kohei Horikoshi è caratterizzata dalla presenza di un folto numero di protagonisti, tra principali e secondari. Lo svantaggio di ciò, è che numerosi personaggi di My Hero Academia non hanno avuto modo di essere stati approfonditi e sono stati spesso tralasciati, come avvenuto nella battaglia di Shoto.

La tattica di guerra degli Heroes prevedeva che i Villain venissero divisi ciascuno in luoghi diversi e affrontati da squadre di eroi. A Shoto, Iida e i sidekicks di Endeavor era stato assegnato il compito di affrontare Dabi. Dunque, gli ultimi capitoli dell’opera sono stati segnati dal confronto finale tra i Todoroki.

Il piano originale prevedeva che Dabi venisse affrontato simultaneamente da i due giovani eroi della Classe 1-A dello Yuei e da Kido, Onima e Burnin, i tre più forti assistenti dell’Agenzia di Endeavor. Tuttavia, a conti fatti Shoto è stato lasciato completamente solo.

Ovviamente, Iida non ha avuto modo di avvicinarsi al Villain per via dell’intensità delle fiamme da lui generate. Lo stesso, non si può dire per i tre sidekick, che invece hanno dimostrato di poter resistere al fuoco azzurro di Dabi. Nonostante ciò, sono stati praticamente irrilevanti per tutta la durata della battaglia.

In My Hero Academia 349 i sidekick di Endeavor prendono posizione sulla questione familiare dei Todoroki, ma poi fanno poco altro. Solamente sul finire dello scontro, riescono a deviare un colpo destinato a Shoto, che così in My Hero Academia 352 riesce a infliggere il suo colpo finale.

Il trio di sidekick di Endeavor non rientra tra i personaggi principali dell’opera, ma è comunque stato deludente non vederli prendere parte attivamente al conflitto. In particolare, i fan avrebbero voluto vedere Burnin in azione. Nel corso dell’arco del tirocinio, ha dimostrato una personalità interessante, ma non ha poi mai avuto modo di dimostrare l’efficacia del suo Quirk, il Blazing Hair, Unicità che le permette di volare e sfruttare i suoi capelli per lanciare proiettili di fiamme. E voi, per le prossime battaglie, vorreste vedere più azione di gruppo, oppure approvate il modo di gestire le cose di Horikoshi?