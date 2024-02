My Hero Academia, l'autore Horikoshi consiglia un nuovo manga: ecco quale

Kohei Horikoshi ha un vero occhio clinico per le belle opere: da fan sfegatato della DC e Marvel, e più in generale dei supereroi occidentali, è riuscito a fondere il suo amore per i fumetti occidentali con gli shonen in My Hero Academia, un manga in cui gli eroi protagonisti vivono un'esperienza simile a quella di Naruto o di Goku in Dragon Ball.

Kagurabachi è la nuova hit del 2023 e il primo manga ad aver fatto il tutto esaurito ancor prima del debutto nelle librerie e fumetterie giapponesi, quando era ancora in pre-ordine. Ha ricevuto una notevole attenzione soprattutto a livello internazionale: ora, Kohei Horikoshi si unisce alla scia di lettori e autori che consigliano l'opera di Takeru Hokazono.

"Sono sbalordito dalle composizioni in stile cinematografico, Hokazono sa cosa significa essere figo", afferma Horikoshi in merito a Kagurabachi. Si tratta di una citazione che l'autore di My Hero Academia ha pubblicato nel primo volume dell'opera, che ha debuttato esattamente oggi 2 febbraio in tutte le librerie del Giappone.

Anche se non è stata ancora annunciata l'uscita di Kagurabachi in Italia, è evidente che il successo della serie è tale che molto presto arriverà anche nel territorio occidentale. Inizialmente conosciuta sui social per essere un meme di shonen come One Piece, Naruto e altri, la serie di Takeru Hokazono è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale. Le letture sull'app MangaPlus sono aumentate a dismisura, superando persino l'intramontabile Jujutsu Kaisen, e le vendite del primo volume evidenziano l'immenso successo ricevuto.