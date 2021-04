My Hero Academia: l'autore Horikoshi parla del futuro rapporto tra Deku e Uraraka

Il successo di My Hero Academia continua a crescere, grazie ai recenti sviluppi del manga, al ritorno dell'anime, e all'annuncio riguardante una terza pellicola con materiale del tutto originale. Di recente è stata anche organizzata una mostra speciale della serie, dove era presente anche un artwork relativo alla relazione tra Deku e Uraraka.

Durante l'esibizione infatti, tra le numerose illustrazioni originali presenti, molti appassionati hanno notato un disegno in particolare, riguardante un momento di tenera intimità tra il protagonista Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka. In una recente intervista tenuta da Jump Giga, all'autore Kohei Horikoshi è stato chiesto il signficato di quell'immagine, e se prima o poi vedremo nella serie effettivi sviluppi della relazione tra i due personaggi.

Il mangaka ha risposto che quella scena non apparirà nel manga, ma che molto probabilmente Izuku e Uraraka diventeranno sempre più vicini. "È per lo più estetica, quindi non posso affermare che ci sarà una scena esattamente come quella in futuro. Tuttavia, l'ho disegnata tenendo a mente come potrebbe evolversi la loro relazione se la esplorassi in maniera più profonda, quindi non è nemmeno del tutto scollegata." sono queste le parole usate dall'autore per giustificare l'illustrazione che ha immediatamente dato grande speranza ai più grandi sostenitori della coppia.

Ricordiamo che Horikoshi ha parlato anche del finale, e di che sarà coinvolto, e vi lasciamo alle previsioni del capitolo 311 di My Hero Academia.