My Hero Academia: l'autore illustra Nasu e Katori di World Trigger

Gli autori in pubblicazione su Weekly Shonen Jump hanno dimostrato, in più occasioni, di condividere un rapporto di stima reciproco, attraverso collaborazioni di vario genere. Koehi Horikoshi, nello specifico, è solito omaggiare con la sua arte le opere che più apprezza, e questa volta è toccato a Word Trigger.

Lo shonen di Daisuke Ahisara, pur non essendo sul podio delle opere più popolari del magazine, può contare su una nutrita schiera di appassionati, che continuano a sostenere il manga dopo ben 200 capitoli dalla sua pubblicazione.

Ritornando all'autore di My Hero Academia, questi si è cimentato nella rappresentazione di Nasu e Katori. Basta una prima occhiata per riconoscere il suo stile, che ha tra i suoi punti di forza proprio la definizione e l'espressività dei personaggi femminili, una peculiarità che di recente è stata evidenziata con i capitoli sull'eroina Miruko.

La rappresentazione, visibile in calce all'articolo, è stata condivisa dal profilo Twitter ufficiale dell'opera, e nel momento in cui scriviamo ha accumulato più di 65.000 mi piace. Entrambe le serie sono in pubblicazione in Italia, grazie a Star Comics; Attualmente la casa editrice è arrivata al volume 20 del manga di Daisuke Ahisara, restando piuttosto vicina alla pubblicazione giapponese, lontana solamente due tankobon.

Il manga segue una serializzazione mensile, e per leggere i nuovi capitoli - in maniera legale e gratuita - vi basterà recarvi sul servizio ufficiale di Shueisha, Manga Plus. Come avrete notato i tempi di pubblicazione sono differenti rispetto alla rivista settimanale di Jump, questo perché il manga - ormai da un bel pezzo - è stato spostato sul magazine di Jump Square.

