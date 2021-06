My Hero Academia: l'autore si è ispirato a Batman: Knightfall per l'ultima saga del manga?

Kohei Horikoshi è un grande fan dei comics americani, e non a caso My Hero Academia è ricco di omaggi a Batman, Spider-Man e altri grandi eroi delle serie Marvel e DC. La citazione più grande vista finora, però, potrebbe essere l'ultimo arco narrativo del manga, che come molti di voi avranno notato presenta più di qualche somiglianza con la trama di Batman: Knightfall.

Nell'ultima saga di My Hero Academia, Izuku Midoriya si trova costretto a fronteggiare diversi mercenari ingaggiati da All for One dopo l'evasione di Tartarus, tra cui non manca qualche volto noto come Muscular e Stain. Il protagonista inizia lentamente a collassare sotto il peso delle responsabilità e a causa dello stress, e nell'ultimo capitolo abbiamo assistito ad un vero e proprio salvataggio all'ultimo secondo.

La premessa e l'evoluzione della storia sembrano abbastanza originali, ma in realtà DC Comics ha già fatto qualcosa di simile nel 1993, con il famoso Batman: Knightfall. Nella storia di Chuck Dixon, Doug Moench e Alan Grant, Batman si trova costretto a fronteggiare un'evasione di massa avvenuta nel manicomio criminale Arkham Asylum, e in un lungo arco narrativo combatte contro Joker, Due Facce, Poison Ivy, Spaventapasseri e molti altri iconici villain, con l'obiettivo di trovare Bane. Batman e Deku si comportano allo stesso modo, e vengono visti dai cittadini come eroi solitari, vigilanti che vegliano sulla città di notte, rischiando la propria vita per salvare gli innocenti.

In Batman: Knightfall Batman viene portato allo stremo delle forze, sia fisicamente che psicologicamente, e finisce per cadere in una trappola di Bane, che in un'iconica scena lo sconfigge spezzandogli la schiena. In My Hero Academia la situazione si conclude in maniera diversa, ma a pochi istanti dalla conclusione del capitolo 318, era piuttosto facile pensare a un finale simile.

E voi cosa ne pensate? Avevate notato la similarità? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia è attualmente in pausa, e che il capitolo 319 uscirà domenica 11 luglio su MangaPlus.