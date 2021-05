My Hero Academia: l'autore di Jujutsu Kaisen disegna uno splendido Eraserhead in azione

My Hero Academia è in stato di grazia. L'anime ha ripreso la sua trasmissione con la quinta stagione, il manga è entrato nell'arco narrativo finale e ci sta mostrando un Deku e un mondo inediti, in più l'autore si sta preparando alla mostra dedicata alla sua creatura. Per questo non è un caso se anche la Shueisha sta pubblicizzando molto il brand.

Tra copertine speciali per i volumi di My Hero Academia e interviste, Kohei Horikoshi ci sta dando dentro e sta producendo molto materiale. Ma ad affiancarlo ci sono anche alcuni colleghi molto famosi. Infatti per la mostra di My Hero Academia è stato programmato anche il contributo di mangaka in pubblicazione su Weekly Shonen Jump e non. Uno dei primi a mostrare il suo disegno a tema My Hero Academia è stato Eiichiro Oda con Deku.

Anche il mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, si è cimentato nel disegnare uno dei personaggi di My Hero Academia per omaggiare il lavoro del suo collega. Il sensei Akutami ha scelto Shota Aizawa, alias Eraserhead, in versione molto dark. Nel disegno visibile in basso, su uno sfondo nero con macchie di sangue rosse, Aizawa sta combattendo contro qualche villain facendo uso delle sue bande elastiche, stavolta colorate di un marrone scuro.

Vi piace questa versione di Aizawa disegnata dal mangaka di Jujutsu Kaisen?