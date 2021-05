My Hero Academia, l'autore di ONE PIECE disegna Deku: l'omaggio all'eroe

My Hero Academia è particolarmente sotto i riflettori nelle ultime settimane. Dal manga di Kohei Horikoshi è stato tratto un anime giunto alla sua quinta stagione, attualmente in onda. Inoltre, Deku si sta avvicinando alla battaglia finale nel manga, iniziando la fase conclusiva dell'opera.

In contemporanea però ci sono tanti altri progetti, come la mostra d'arte dedicata a My Hero Academia che ha portato il fumetto a essere protagonista del nuovo numero di Jump GIGA. La rivista aperiodica ha presentato alcune interviste a Kohei Horikoshi che ha spiegato alcuni dettagli sul futuro del manga, ma ha anche coinvolto altri sette mangaka famosi che si sono lasciati andare a belle parole per il loro collega.

Uno di questi è Eiichiro Oda che ha deciso anche di disegnare uno dei personaggi di My Hero Academia ma col suo stile. Il personaggio in questione non poteva che essere il protagonista Izuku Midoriya, visibile nell'immagine in basso da poco trapelata in rete. Questo Deku è visibilmente diverso da quello disegnato da Horikoshi, a partire da un'espressione che condivide alcuni dettagli con quella di Rufy. Anche i colori e le sfumature sono trattati in modo diverso, preferite lo stile di Horikoshi o quello di Oda per il personaggio di My Hero Academia?