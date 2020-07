My Hero Academia: l'autore è ossessionato da Mirko?

Non è poi insolito che un autore si appassioni fortemente a un proprio personaggio. Nel caso di My Hero Academia, in particolare, l'amore che Kohei Horikoshi prova nei riguardi della sua beniamina, l'eroina n°5 Mirko, si sta trasformando in una vera e propria ossessione. Ed ecco perché l'eroina coniglio ci ha tenuto a farglielo sapere.

Per chi non la conoscesse, vi suggeriamo di recuperare le origini di Mirko, il cui vero nome è in realtà Rumi Usagiyama. Il personaggio, infatti, è ispirato al lottatore croato della MMA, ovvero Mirko "Cro Cop" Filipovic. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi mesi, l'eroina dalle caratteristiche di un coniglio è diventata un beniamino del pubblico oltre che del suo stesso creatore. Horikoshi sensei ha iniziato a disegnarla innumerevoli volte sia tra le pagine di My Hero Academia che come schizzi sui propri canali social.

In occasione dell'uscita del nuovo volume del manga, l'autore ne ha approfittato per inserire un'illustrazione extra tra le pagine del tankobon in cui Mirko si rivolge allo stesso Horikoshi definendolo "davvero inquietante", il tutto proprio per via della sua ossessione nel disegnarla costantemente. Lo sketch in questione, che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, ha divertito particolarmente i fan dell'opera che hanno rigirato lo schizzo nelle community dedicate.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'eroina n° 5 di My Hero Academia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.