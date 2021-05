My Hero Academia, l'autore sul passato di Endeavor e Hawks: 'Li ho sempre immaginati così'

Per festeggiare il successo dell'apprezzatissima mostra d'arte di My Hero Academia, Kohei Horikoshi è stato protagonista di un'intervista promozionale pubblicata sull'ultimo numero di Jump Giga. Durante la chiacchierata l'autore ha parlato dell'evento e del successo del manga, rispondendo persino a qualche domanda dei fan.

Tra i tanti, un utente ha domandato a Horikoshi qual è stato il processo creativo che ha portato alla realizzazione delle backstory di Endeavor e Hawks, e l'autore ha risposto in maniera molto chiara: "Le storie delle origini di Endeavor e Hawks? Direi che ho cercato di emulare il feeling delle opere di Sion Sono, ovviamente senza provare a raggiungere quel livello qualitativo. Quando ho creato i due personaggi avevo in mente la loro storia, e durante la stesura ho semplicemente pensato "Ok, come voglio arrivare a quel punto?". Da lì è stato tutto abbastanza semplice, ho disegnato non-stop fino a quando non ci sono riuscito. Naturalmente la fase di pianificazione ha svolto un ruolo essenziale, sennò avrei finito per scrivere troppe bozze di storie deprimenti, e una cosa del genere non avrebbe fatto bene alla mia salute mentale".

Sion Sono è uno dei più grandi registi e sceneggiatori giapponesi degli ultimi anni, autore di lavori del calibro di Strange Circus, Himizu e Tokyo Tribe. Conoscendo le opere di Sono, non possiamo che augurarci che per Endeavor e Hawks sia in programma un finale diverso, magari meno malinconico e un po' più ottimista.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'episodio 5x06 di My Hero Academia andrà in onda domani, sabato 1 maggio, in esclusiva su Crunchyroll. Per il manga invece bisognerà attendere una settimana in più, visto che Horikoshi - così come tantissimi altri mangaka - ha deciso di prendersi una pausa in occasione della Settimana d'oro.