My Hero Academia: l'autore promette importanti novità, di cosa si tratta?

Il creatore di My Hero Academia è molto impegnato visto il successo che ha avuto la serie, ma le cose potrebbero diventare ancora più frenetiche per l’artista. Kohei Horikoshi ha pubblicato una frase che ha fatto impazzire i fan della serie. Quale sarà la novità in arrivo a breve?

Il messaggio è stato pubblicato nell’ultimo numero di Shonen Jump. Horikoshi ha lasciato una nota per i fan come fa spesso, e ha dichiarato che gli dispiace molto per la pausa che avrà il manga di My Hero Academia, ma che lavorerà il doppio per recuperare.

“Mi dispiace per lo stop di BNHA della prossima settimana! Non posso rivelare ancora di cosa si tratta, ma ultimamente sto disegnando moltissime cose. Un annuncio dovrebbe arrivare presto” ha condiviso l’artista su aitaikimochi.

Come potrete immaginare, queste due righe hanno fatto impazzire i fan, che hanno iniziato ad indagare sull’annuncio. My Hero Academia ha avuto diversi cliffhanger nel corso del manga, e non serve neanche dire cosa ci aspetta nella quinta stagione che arriverà il prossimo anno. Le teorie più gettonate tra i fan sono queste: un nuovo film, un nuovo anime, un nuovo manga o un nuovo personaggio.

I primi tre forse sono i più attesi, e in effetti moltissimi fan sperano di vedere l’adattamento animato di My Hero Academia: Vigilantes, il prequel ufficiale della serie principale. Altri fan invece sperano in un altro annuncio. Dopo tutto, i fan stanno morendo dalla voglia di sapere di più sul fratello scomparso di Shoto, Touya. Intanto, un fan di My Hero Academia ha scoperto un incredibile dettaglio sul One For All e nel capitolo 288 Spinner ha anticipato il destino di Toga. Quali sorprese ci riserva ancora Kohei Horikoshi?

Voi cosa ne pensate? Quale sarà la novità in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti!