My Hero Academia: l'autore promuove il nuovo volume con un magnifico sketch di Mirko

Poche ore fa è stata mostrata per la prima volta la splendida Cover del Volume 27 di My Hero Academia e Kohei Horikoshi, autore del manga, non ha perso occasione per pubblicizzare la nuova uscita con uno sketch dedicato all'eroina Mirko. In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, in cui sono presenti anche Deku, Bakugo e Todoroki.

L'autore ha commentato così l'uscita del Volume 27: "La copertina del prossimo tankobon è finalmente svelata! Hawks e Twice saranno i protagonisti! L'eroe contro il villain del Fronte di Liberazione del Paranormale si danno battaglia durante una guerra su vasta scala, come finirà? Il nuovo Volume sarà disponibile a partire dal prossimo 3 luglio, grazie a tutti per il supporto!". L'immagine raffigura Mirko mentre mostra il suo nuovo acquisto, con alle spalle i tre aspiranti eroi che festeggiano.

Lo scontro tra Hawk e Twice è stato sicuramente uno dei punti più emozionanti dell'ultimo arco narrativo, e la sua conclusione ha sorpreso più di qualche lettore. La nuova raccolta conterrà quindi i capitoli dal 259 al 270 (o 271), in modo da racchiudere perfettamente gli eventi riguardanti i due personaggi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra analisi sul capitolo 275 di My Hero Academia, pubblicato lo scorso 14 giugno su Manga Plus.