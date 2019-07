My Hero Academia: l'autore realizza due nuove illustrazioni per Shonen Jump

In occasione del rilascio del capitolo 235 di My Hero Academia, l'autore ha realizzato due nuove illustrazioni caratterizzate dal suo stile fortemente caratteristico. La prima è una spread a colori, l'altra è una cover per il numero 33 di Shonen Jump.

Le due illustrazioni sono state rese pubbliche dal leaker Spytrue su Twitter, una fonte sempre molto attenta a tutte le ultime novità che riguardano anime e manga. A colpire maggiormente è di sicuro la color spread, realizzata in occasione del quinto anniversario di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi rappresenta tutti gli studenti della classe 1A all'interno di una costruzione di colore celeste. i personaggi indossano degli indumenti arancioni e sono caratterizzati da un'ottima espressività. La prospettiva è resa magnificamente e Horikoshi dimostra ancora una volta la potenza del suo estro immaginifico. Ogni personaggio è rappresentato in un'azione precisa e nulla è lasciato al caso, come se tutto fosse effettivamente vivo e in movimento.

Per quanto riguarda la cover del numero 33 di Shonen Jump, invece, troviamo una rappresentazione molto più classica. Vengono ritratti Midoriya, Uraraka e Bakugo, tre dei personaggi più amati di tutto il cast del manga. i nostri protagonisti nella saga corrente sono stati accantonati per far spazio alla lotta tra villian, dopo un arco narrativo che li ha visti gareggiare contro la Classe B.

La lega dei cattivi sta ricevendo una caratterizzazione sempre maggiore nelle vicende di Deika City, e lo scontro tra Shigaraki e Redestro sta rivelando dei dettagli importanti sulle origini dell'allievo di All For One, finora abbastanza fumose. Nel capitolo 235 assisteremo sicuramente a degli sviluppi ancora maggiori.

L'ultimo capitolo ha citato il simbionte di casa Marvel,.