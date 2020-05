My Hero Academia: l'autore realizza una nuova illustrazione con Yaoyorozu e Jiro

Kohei Horikoshi si sta sicuramente godendo la Golden Week, dato che non ha pubblicazioni in programma con la pausa di Weekly Shonen Jump. Ma ha deciso negli scorsi giorni di non lasciare a mani vuote i suoi fan e, come fa di solito, si è preparato alcuni disegni inediti di My Hero Academia da pubblicare sul suo account Twitter.

Dopo aver festeggiato la Golden Week con Uraraka e Tsuyu, il mangaka di My Hero Academia ha portato ai suoi fan un'immagine che vede protagoniste Momo Yaoyorozu e Kyoka Jiro. Ancora una coppia di ragazze dunque che, come capitato per le loro amiche, sono vestite con abiti inusuali. Niente divisa della Yuei o costume da eroe: Momo Yaoyorozu indossa una camicetta che ricorda il suo costume, insieme a un pantaloncino corto e una cintura grande; Kyoka Jiro indossa invece una polo della Fred Perry e una gonna che la copre fino a metà delle cosce.

Ovviamente l'immagine creata da Kohei Horikoshi è diventata subito virale, ottenendo in un giorno oltre 150.000 like e tantissimi retweet. Vi piace questa illustrazione delle due ragazze di My Hero Academia?E chi vi piacerebbe vedere nel prossimo sketch di Horikoshi?

A fine aprile, il mangaka si era dedicato a un disegno sui pro hero Mirko e Hawks.