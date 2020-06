My Hero Academia, l'autore rivela: 'I fan occidentali? Mi hanno lasciato senza parole'

Il successo di My Hero Academia è innegabile, ma cosa ne pensa esattamente l'autore Kohei Horikoshi? Il mangaka ha risposto a questa ed altre domande nell'inedito "Volume R", un mini-volume gratuito distribuito tempo fa in Giappone a chiunque avesse acquistato un biglietto del film My Hero Academia: Heroes Rising.

La prima domanda a cui ha risposto l'autore è stata "Quali manga leggevi da ragazzino?", al che, Horikoshi ha dichiarato: "Penso che molti lo sappiano già, ma uno dei primi shonen di cui mi innamorai fu Dragon Ball. Ho letto tantissimo da ragazzo quindi non ricordo tutti i titoli, ma Naruto, ONE PIECE e Bleach sono quelli che mi sono rimasti impressi. Lessi anche diversi manga dark".

Dopo aver discusso riguardo al making off di My Hero Academia, il mangaka ha anche parlato dell'incredibile successo riscosso in occidente: "All'inizio non ci credetti proprio. Il mio editore mi disse qualcosa tipo "La popolarità oltreoceano è incredibile!", ma non pensai a qualcosa di così esagerato. Con My Hero Academia non feci mai qualcosa di così differente dalle altre serie di Jump, quindi pensai di aver avuto semplicemente fortuna. L'altro anno però fui ospite per la prima volta al San Diego Comic-Con, e iniziai a capire cosa intendesse il mio editore. Quelle persone erano vere, di fronte a me, ed i loro occhi brillavano mentre parlavano della mia opera. Rimasi senza parole. Ricordo anche una ragazza vestita da Mt. Lady, e fui felicissimo di vedere così tanto rispetto anche nei confronti dei personaggi secondari. Quella visita mi fece capire che devo continuare così. Devo lavorare duramente".

