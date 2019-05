My Hero Academia: l'autore ci rivela le routine mattutine della Classe 1-A

Un dei punti di forza del manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è sicuramente la forte caratterizzazione dei molti personaggi che popolano la serie. Uno degli aspetti che non sono mai trattati è come ognuno degli Hero indossi il proprio costume, in quanto si tratta sicuramente di uno degli aspetti più importanti del diventare un eroe.

Tuttavia, risulta evidente che nessuno dei personaggi può restare vestito con il proprio costume 24 ore su 24. Horikoshi ha recentemente condiviso sul suo profilo Twitter personale, un adorabile schizzo di alcuni dei protagonisti della Classe 1-A durante la loro routine mattutina, mostrando ai fan un lato completamente nuovo di come si preparano ad affrontare la giornata e gli allenamenti.

Nel post che potete trovare in calce alla news, sembra che l'autore abbia deciso di condividere questi disegni della Claase 1-A a causa dei recenti avvenimenti del manga. Infatti, l'ultimo arco narrativo del manga si è concentrato maggiormente su Shigaraki e l'Unione dei Villain ed è passato diverso tempo da quando i fan hanno potuto seguire le vicende di Midoriya e gli altri. Inoltre, nell'ultimo capitolo 228 abbiamo visto fuoco contro ghiaccio, in un interessante scontro.

Evidenziando Midoriya e Bakugo in uno dei disegni, l'altro ci mostra come Mineta, Kaminari e Kirishima mettono insieme le loro acconciature uniche ogni mattina. Ci sono inoltre anche sguardi esilaranti di Midoriya e Todoroki, quest'ultimo adorato da Ashido e Hagakure perla sua bellezza.

I fan dovrebbero fare del loro meglio per godere di questi sketch, perché non si sa quando gli studenti della UA torneranno ad essere il fulcro della serie. Intanto, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un meraviglio cosplay di Ochako con il martello di Thor di My Hero Academia.