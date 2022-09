My Hero Academia: l'autore sta rovinando la drammaticità di quel sacrificio?

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia stanno generando non poche polemiche. La community sta faticando ad accettare i recenti avvenimenti, che sostanzialmente hanno getto al vento la scomparsa più triste dell'intera opera.

Katsuki Bakugo cade nella battaglia di My Hero Academia 363. Il personaggio più amato della serie manga di Kohei Horikoshi è morto, ma la drammaticità di questo addio è stata rovinata da una criticata scelta dell'autore.

A quanto pare, nonostante il cuore di Kacchan abbia smesso di battere, esiste un modo per riportarlo in vita. Sfruttando il Quirk: Foldabody, in My Hero Academia 365 Edgeshot opera chirurgicamente Bakugo mentre attorno a loro divampa la battaglia con Tomura Shigaraki.

Questo tentativo di salvataggio estremo sta però deludendo il fandom, che vede questo susseguirsi di eventi come una mancanza di coraggio da parte del mangaka, che non è riuscito a dire addio al suo grande protagonista, e come un qualcosa che non ha assolutamente senso.

Best Jeanist aveva già provato a saturare, fermare l'emorragia e riparare i danni interni subiti da Bakugo senza successo. Come può ora Edgeshot riuscire in un'operazione chirurgica delicata e complessa come quella di cui necessita Kacchan senza alcuna esperienza in materia? Il tutto, secondo i fan, avrebbe avuto più senso qualora Edgeshot avesse dovuto sacrificare la sua stessa vita per diventare un nuovo cuore per il ragazzo. La scelta di Horikoshi, invece, sembra una sorta d'imbroglio per uscire dalla morte di Bakugo senza conseguenze reali per la serie.