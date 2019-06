My Hero Academia: l'autore della serie esalta una nuova action-figure di Deku

Kōhei Horikoshi, l'ideatore ed illustratore di My Hero Academia, ha recentemente postato sul proprio account di Twitter un fantastico artwork dedicato al protagonista della sua celebre opera. Il lavoro è stato effettuato al fine di esaltare una nuova, stupenda action-Figure di Deku, risultata particolarmente apprezzata dall'autore.

Nel suddetto post l'artefice del manga si dichiara estremamente soddisfatto della qualità di questa nuova statuetta. Esplicitamente, Horikoshi afferma che quest'ultima sia molto fedele ai disegni originali. Da qualunque direzione la si osservi, prosegue il mangaka, il volto dell'eroe rimane di eccezionale qualità, non andando a deformare le proporzioni del corrispondente soggetto a due dimensioni.

Tornando all'illustrazione pubblicata in allegato, possiamo notare il simpatico effetto realizzato dall'artista, il quale fa si che il disteso braccio sinistro di Midoriya, vestito del suo tipico costume da Heroes, sembri sorreggere la sua nuova figura tridimensionale, riportata anch'essa in bianco e nero.

Nel mentre ricordiamo al lettore che, di recente, importanti novità sono emerse sulla produzione della Quarta Stagione dell'adattamento animato, in arrivo nel corso dell'autunno. Sempre a riguardo del successore di All Might consigliamo agli appassionati la visione di un'eccezionale fan-art di Deku, di grande successo su Reddit.

E voi, cosa ne pensate di questa nuova action-figure? Siete dell'idea dell'autore?