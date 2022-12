My Hero Academia, l'autore torna a discutere sul finale del manga: quanto manca alla fine?

Ormai quasi un anno fa il pubblico veniva scosso dalle parole di Kohei Horikoshi sul finale di My Hero Academia. A distanza di dodici mesi la serie sta però ancora esprimendo il suo meglio e brilla sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Quando finirà My Hero Academia?

Il finale della serie manga pare essere ancora lontano, con la battaglia finale tra Heroes e Villain appena scossa dall'ennesimo ribaltone di scena. Le due fazioni si sono riunite sul campo di battaglia pronte a sfidarsi. Dunque, è ancora presto per il finale.

A ogni modo, al Jump Festa 2023 Kohei Horikoshi ha aggiornato i lettori sul finale di My Hero Academia. Come riportato dalla pagina My Hero Academia Italia, l'autore non solo ha rilasciato una illustrazione celebrativa, ma ha anche condiviso un messaggio ai fan. Proprio poche settimane fa Horikoshi aveva parlato del finale di My Hero Academia aggiornando sui tempi, ma all'evento è tornato sul tema.

Il sensei ha rivelato di non aver rallentato il ritmo o di aver allungato la storia, ma semplicemente di stare continuando grazie all'energia e al supporto trasmessi dai suoi lettori. Horikoshi ha poi detto di avere ancora gli incubi per le serie che in passato gli furono cancellate e che è solamente il sostegno della community che gli permette di vivere questo Atto Finale con serenità.

Il supporto dei fan, per il maestro, è come lo stesso One For All, un potere che si trasmette di persona in persona. Ciononostante, il finale resta ugualmente molto vicino. Ecco secondo noi il possibile periodo di conclusione di My Hero Academia.