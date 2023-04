My Hero Academia: un avversario che All For One non si sarebbe mai sognato di affrontare

Abile stratega che prevede ogni possibilità, All For One questa volta si è dovuto arrendere a una situazione impossibile. Mai e poi mai il Simbolo del Male di My Hero Academia si sarebbe sognato di dover combattere contro quel suo ex alleato.

Mentre Izuku Midoriya prende in mano le redini dello scontro con Tomura Shigaraki, tutti gli altri eroi ancora in piedi e pronti a combattere convergono sul luogo dove si sta svolgendo la battaglia finale contro All For One.

In My Hero Academia sono tutti contro All For One, ma a grandissima sorpresa non sono solamente gli Heroes a star sfidando il re dei villain. All For One mai avrebbe potuto immaginare che il suo vecchio braccio destro gli si ritorcesse contro.

In My Hero Academia 384 vengono a galla i sentimenti di Gigantomachia, il quale dopo un forte shock non è più sotto il controllo diretto di Shinso. In lacrime e più arrabbiato che mai, il colossale villain ribalta lo stratagemma di All For One, il quale era convinto di aver ribaltato la situazione e ottenuto l'alleato che gli avrebbe consentito di fuggire indisturbato in direzione di Shigaraki.

All For One ha sottovalutato la lealtà di Gigantomachia, che si è sentito tradito dal comportamento dal suo padrone. All For One lo ha infatti abbandonato per molti anni e poi lasciato al servizio di Shigaraki senza aver tenuto fede alla promessa che gli venne fatta. Nonostante Gigantomachia sia un servo fedele, quanto fatto da All For One è da lui stato ritenuto inammissibile. È dunque guerra aperta tra Machia e All For One, tra padrone e servo.