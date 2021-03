My Hero Academia: si avvicina un importante incontro per il Pro Hero Endeavor?

La quinta stagione di My Hero Academia è iniziata con un episodio filler che ha avuto la funzione di reintrodurre tutti i personaggi, soffermandosi anche sui loro Quirk, e di riassumere in qualche modo la situazione della Hero Society, mostrandoci nei primi minuti l'intenso scontro tra un Nomu, Hawks e l'ormai Pro Hero numero 1, Endeavor.

Nonostante la maggior parte dell'episodio si concentri sullo scontro tra gli studenti della Classe 1-A e due dei Big Three del liceo Yuei, la scena finale ci riporta a percepire la grande minaccia rappresentata dall'Unione dei Villain, che potrebbe tornare già nel secondo episodio, e in particolare dal misterioso personaggio di Dabi, diventato fondamentale nei recenti sviluppi del manga.

Dabi sembra essere interessato ad Endeavor, ed è già riuscito ad avvicinarsi in qualche modo al Pro Hero, grazie alla collaborazione segreta tra il Villain e Hawks. Attualmente non abbiamo abbastanza informazioni per poter definire con precisione cosa abbia avvicinato l'Hero numero 2 con uno dei più violenti e sadici antagonisti del mondo creato da Horikoshi, il quale potrebbe indubbiamente rappresentare una grande sfida per Enji.

Ricordiamo che nel primo episodio c'è stata una svista che ha parzialmente cambiato il design di Dabi, e vi lasciamo a 5 segreti che forse non conoscete su Momo Yayorozu.