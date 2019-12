My Hero Academia: l'azione di Toga nell'ultima puntata entusiasma i fan

La puntata di ieri della quarta stagione di My Hero Academia, ha ampliato le forze in campo nello scontro tra la Yakuza e gli eroi, attraverso il contributo di due membri della League of Villain: Himiko Toga e Twice.

I due sono stati inviati da Shigaraki per sovvertire dall'interno l'organizzazione criminale di Overhaul, prendendo le parti - in questa occasione - degli eroi. Il coinvolgimento dei due villain si è rivelato piuttosto vincente, evidenziando una risposta molto positiva del pubblico che ha decisamente apprezzato il loro strambo rapporto a metà tra la follia e l'ironia.

L'azione di Toga, in particolare, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, che hanno commentato con reazioni di entusiasmo la sua spregiudicata performance nel covo di Overhaul. La ragazza entra in scena attaccando con il suo spietato Quirk prima l'eroe Rock Lock, che rimane parzialmente ferito, e successivamente si scaglia contro Deku e Aizawa, riuscendo ad evitare il Quirk del professore per poi pugnalarlo ad una spalla.

L'incontro con Deku rinvigorisce l'ossessione della ragazza nei suoi confronti, che in preda a una sorta di estasi tenta di colpirlo senza successo con le sue lame, dando sfoggio ancora una volta del suo modo singolare di esprimere i sentimenti.

E' proprio grazie al suo carattere folle e istrionico, che la giovane Toga è uno dei personaggi femminili più apprezzati dell'opera. La ragazza alterna momenti di totale squilibrio ad altri in cui sembra avere un animo buono e altruista, come dimostra quando si preoccupa di supportare Twice, che dopo aver perso un pezzo della sua maschera era entrato in uno stato di totale paranoia.

L'anteprima dell'episodio 11 di My Hero Academia mette in risalto Lemillion e la sua furia.