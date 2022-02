My Hero Academia: A o B? Il destino di uno studente è già scritto

Tra i grandi protagonisti della Seconda Guerra di My Hero Academia vi è un personaggio sorprendente, tornato al centro dei riflettori dopo un'assenza durata diversi capitoli. Ma che ruolo sta avendo, e quale destino lo attende?

Come abbiamo visto nella recente Stagione 5 di My Hero Academia, Hitoshi Shinso è riuscito a superare la prova a cui è stato sottoposto e a diventare, a tutti gli effetti, uno studente del corso per eroi dello U.A. Highschool. Tuttavia, a quale delle due sezioni di primini fosse stato assegnato, era un mistero, che oggi trova, forse, una risposta.

Shinso è uno dei due eroi inaspettati che danno il via alla guerra in My Hero Academia 344. È lui, infatti, grazie alle sue nuove capacità, a eludere il controllo di All For One e a trarre in inganno il Simbolo della Paura.

Con un breve salto temporale all'indietro, in My Hero Academia 344 assistiamo al suo ritorno. Dopo aver fornito alcune spiegazioni, Shinso viene preso d'assalto dagli studenti della Classe 1-A. I ragazzi sono entusiasti di rivederlo, e lo sommergono di domande. Una di esse, riguarda la sua assegnazione. Shinso si aggregherà alla Classe 1-A o 1-B?

Sebbene Shinso conosca già il suo destino, per i lettori al momento resta un mistero. Pare tuttavia altamente probabile che si unisca alla sezione A, dato che lo vediamo accanto a loro.