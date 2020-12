My Hero Academia: Bakugo affronta i villain con il suo nuovo costume da gattino

Dopo aver scioccato i lettori svelando il suo nome da eroe in My Hero Academia, Bakugo continua a essere al centro dell'attenzione. Questa volta, però, il merito è da attribuirsi al suo costume creato da un fan di My Hero Academia.

"Great Explosion Murder God Dynamight", questo il nome ufficiale da eroe scelto da Bakugo, è pronto a ribaltare le sorti della battaglia contro l'Unione dei Villain. Prima, però, il giovane studente della Classe 1-A deve liberarsi dal suo nuovo tenerissimo costume.

Nel tentativo di sembrare meno irruento e diventare il nuovo "Simbolo della Pace, Bakugo ha sfoderato un nuovo esilarante abbigliamento. Sul proprio profilo Twitter, l'artista @NSTime23 ha condiviso un suo spettacolare lavoro che ritrae Bakugo indossare i panni di un felino esplosivo. Rinominato per l'occasione "Catsuki" Bakugo, il ragazzo perde il suo animo scontroso per raggiungere un nuovo livello di adorabiltà e coccolosità.

Riuscirà a sopravvivere a Shigaraki con questo nuovo costume? E voi cosa ne pensate del lavoro svolto dall'artista? Nel frattempo, un cosplay di My Hero Academia ci riporta a vivere i momenti più belli di Mirio Togata ed Eri. My Hero Academia domina tutte le top anime e manga di Tumblr. L'opera di Kohei Horikoshi conferma ulteriormente il suo successo.