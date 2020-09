My Hero Academia: Bakugo alimenta i dubbi degli appassionati

Insieme a Deku, Bakugo è uno dei protagonisti più forti e amati di My Hero Academia. L'eroe esplosivo ha spesso dimostrato la sua intemperanza, ma adesso sembra pronto a una decisiva ed epocale svolta che lo ha portato a rientrare tra le tendenze di Twitter.

È noto che Katsuki Bakugo sia uno dei personaggi più amati dell'universo di My Hero Academia, ma sorprendentemente, il giovane eroe è improvvisamente diventato una tendenza su Twitter. Nonostante il nuovo capitolo del manga di Kohei Horikoshi non sia ancora disponibile, gli eventi che verranno narrati sono stati oggetto di possibili spoiler.

Dai tempi dell'adolescenza Katsuki Bakugo è decisamente cambiato. La vita da eroe all'Accademia U.A. lo ha fatto crescere e la riconciliazione con il suo rivale Deku ha sancito un'evoluzione inaspettata della story line.

Nel nuovo arco narrativo Paranormal Liberation War, Midoriya ha messo in gioco la sua vita per sconfiggere Tomura Shigaraki. Sfruttando la piena potenza del One For All 100%, Deku ha preso il sopravvento, ma il notevole sforzo lo ha portato a serie ripercussioni. Con la nuova ascesa di Shigaraki, questa volta a scendere in campo potrebbe essere Bakugo, finora spettatore del combattimento.

Secondo alcune fughe di notizie che sono circolate sul web, nel capitolo 285 di My Hero Academia Bakugo potrebbe sacrificarsi per difendere Deku. Questa eventualità parrebbe essere improbabile; Midoriya è il protagonista dell'opera, ma Bakugo è il suo rivale di sempre e una sua scomparsa sarebbe equiparabile alla morte di Vegeta o di Sasuke. E se invece fosse Deku a morire? Bakugo sembra il candidato numero uno per ereditare il One For All e diventerebbe così il nuovo protagonista di My Hero Academia.

Per le conferme ufficiali non ci resta che attendere domenica, giorno in cui il manga di Kohei Horikoshi verrà pubblicato. Ma nel frattempo, il titolo del capitolo 285 di My Hero Academia ha decisamente infiammato il pubblico.