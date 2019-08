My Hero Academia: Bakugo annienterebbe Thanos secondo il rapper statunitense Vince Staples

My Hero Academia 4 è alle porte e con il ritorno della saga, cominciano a farsi sentire anche i fan. In particolare, il famosissimo rapper americano Vince Staples, attualmente fermo al milione di follower su Twitter, ha dichiarato come finirebbe secondo lui uno scontro tra l'aspirante eroe Katsuki Bakugo e il Villan della Marvel Thanos.

Nel tweet visibile in calce, il musicista ha scritto: "Bakugo avrebbe fatto a pezzi Thanos, ma non siete ancora pronti per questa conversazione". Al di là dell'ironia del commento comunque, il cinguettio dell'artista mostra l'incredibile portata raggiunta dalla serie di Kohei Horikoshi, ormai conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Il post conta attualmente più di 10.000 mi piace.

Per quanto riguarda lo scontro, il Titano potrebbe certamente far affidamento su una serie di poteri più impressionanti di quelli del ragazzino, come la superforza e la semi-invulnerabilità. Bakugo però, dal canto suo, potrebbe contare su una serie di attacchi decisamente sorprendenti, come lo spaventoso Howitzer Impact.

E voi cosa ne pensate? Bakugo potrebbe battere Thanos, Guanto dell'Infinito permettendo? Fateci sapere la vostra opinione nel riquadro sottostante! Ed a proposito di Bakugo, se siete dei fan dell'ambizioso eroe di My Hero Academia non perdete l'occasione di dar un'occhiata a questo curiosissimo cosplay!