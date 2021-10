My Hero Academia: Bakugo diventa un beatboxer nell'ultimo sketch di Horikoshi

Dopo essersi messo alla prova alla batteria durante l'esibizione della Classe 1-A al Festival Culturale, Katsuki Bakugo torna a esprimere la sua passione per la musica nell'ultima illustrazione condivisa da Kohei Horikoshi. Appese le bacchette al chiodo, l'eroe esplosivo di My Hero Academia diventa un beatboxer!

Approfittando dell'interruzione della serializzazione della sua opera, che tornerà con il regolare appuntamento a partire dalla prossima settimana, Kohei Horikoshi ha realizzato una bellissima illustrazione in cui mostra uno dei suoi più recenti interessi, il beatbox.

Star indiscussa dello sketch è Katsuki Bakugo, che dopo aver dimostrato la sua bravura alla batteria si cimenta nel beatbox. Ma perché tra tutti proprio Bakugo, e non ad esempio Jiro o Kaminari, decisamente più adatti per un'illustrazione a tema musicale? Per chi non lo sapesse, l'arte del beatboxing consiste nel riprodurre con la voce i suoni provenienti da strumenti a percussione, tra cui per l'appunto una batteria.

Se non dovesse riuscire a eguagliare Deku e il suo One For All, Bakugo potrebbe tranquillamente abbandonare la strade del Pro Hero ripiegando per una carriera musicale. Con canotta e jeans, outfit da lui utilizzato nello sketch, sembra il degno successore di rapper come Eminem o Jay-Z. E voi, cosa ne pensate di questa sua ipotetica carriera? Come potrebbe sfruttare il suo Quirk in questo?

Prima di salutarvi vi lasciamo alle anticipazioni su My Hero Academia 331, che porterà a conclusione la battaglia tra Giappone e USA dopo una pausa, e a quanto forte è attualmente Bakugo.