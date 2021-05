My Hero Academia: Bakugo al centro di una polemica sui social, l'opera incita la violenza?

Per il franchise di My Hero Academia è un periodo particolarmente florido. Il manga di Kohei Horikoshi ha abbondantemente superato i 300 capitoli, da poco è stata inaugurata una mostra d'arte e l'anime è tornato in pompa magna con la quinta stagione. Ma non è tutto rose e fiori, l'opera è al centro di un clamoroso scandalo.

Come segnalato dalla pagina Facebook Daily Dose of Anime, recentemente My Hero Acaemia è entrato nell'occhio del ciclone per un evento accaduto ormai diverso tempo addietro. In seguito all'attacco subito durante il ritiro estivo e al brutale combattimento tra All Might e All For One, nel corso del dodicesimo episodio della terza stagione animata il Liceo Yuei desidera tutelare la sicurezza dei suoi studenti trasferendoli in un dormitorio nei pressi della scuola.

In cerca di consensi, il Simbolo della Pace ed Eraserhead si recano in visita alle famiglie dei loro studenti per riconquistare la loro fiducia. Quando i due insegnanti arrivano a casa Bakugo, "Mamma Bakugo" schiaffeggia più volte suo figlio, incolpandolo si essersi fatto rapire e aggiungendo che "se è cresciuto così, è perché tutti non hanno fatto altro che lodarlo". Il feroce sguardo di Bakugo, però, viene mitigato da una dolce carezza sul capo.

Secondo un utente Twitter, con questo evento l'opera di Kohei Horikoshi avrebbe istigato e "normalizzato" la violenza domestica. "My Hero Academia sta normalizzando gli abusi sui minori e la violenza domestica. Questa scena non fa ridere, e se pensate che per una madre sia normale picchiare il proprio figlio e dirgli che il suo rapimento è stato unicamente colpa sua, allora avete bisogno di un terapista".

"Amate così tanto My Hero Academia che non potete nemmeno identificarne i difetti. Per l'amore del cielo, aprite gli occhi, Bakugo è stato mentalmente ed emotivamente colpito da quell'incidente e dal fatto che sua madre lo incolpi per quel che è successo".

"Sono assolutamente inorridito e disgustato dal fatto che le persone stiano difendendo questo evento. Sono semplicemente scosso. È assurdo pensare che al giorno d'oggi alcune persone riescano a farla franca con crimini come abusi sui minori o violenza domenica".

Cosa ne pensate della questione? Secondo voi, scene di questo genere non dovrebbero mai e poi mai accadere oppure si tratta di una polemica sterile per un evento accaduto ormai ben due stagioni fa? Nel frattempo, Tokoyami e Yaoyorozu sono pronti in My Hero Academia 5x06. È nata una nuova e particolare rivalità in My Hero Academia 5x05.