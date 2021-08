My Hero Academia: Bakugo ed Endeavor, due eroi con lo stesso destino?

Prima che My Villain Academia prendesse il sopravvento, la quinta stagione di My Hero Academia è stata caratterizzata da un breve, ma piuttosto importante, arco narrativo. Seguendo le indicazioni di Endeavor, Deku, Bakugo e Shoto hanno compreso meglio cosa vuol dire essere degli eroi e lavorare all’interno della Hero Society.

Gli insegnamenti dell’attuale Numero Uno si sono rivelati molto importanti, in particolare per il giovane Bakugo. Come il suo mentore infatti, Kacchan si sente al secondo posto, dietro il suo amico-rivale d’infanzia Izuku Midoriya. Allo stesso modo di Endeavor quindi Katsuki viene guidato dalla volontà di mostrarsi superiore, in grado di raggiungere lo stesso livello di Deku seguendo i propri obiettivi con arroganza, mera forza e aggressività.

Questo cammino è stato intrapreso diversi anni prima dallo stesso Enji Todoroki, che pur di superare All Might è stato disposto a sacrificare la tranquillità della famiglia, costringendo Shoto e i suoi fratelli a costanti e duri allenamenti al fine di dimostrare la sua superiorità. Nonostante gli errori del passato Endeavor è effettivamente diventato il Simbolo di Pace, e si sta dimostrando un maestro valido, molto più degli insegnanti del liceo Yuei.

Tuttavia l’immaturità data dall’età, l’avere un Quirk esplosivo e di natura aggressiva, uniti al suscettibile e instabile carattere di Bakugo potrebbero rappresentare un mix pericoloso per condurlo ad un’esistenza di invidia, impegno e talvolta disperazione per tentare in ogni modo di raggiungere il gradino occupato da Deku. Si tratta di un triste parallelo con lo stesso Endeavor, che prima di aver compreso appieno le sue responsabilità in seguito al ritiro di All Might, si considerava perennemente alle spalle di quest'ultimo.

Per concludere vi ricordiamo che su Crunchyroll è disponibile l'episodio 5x21, e vi lasciamo ad un fantastico sketch di All Might realizzato dall'artista Chris Samnee.