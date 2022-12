My Hero Academia: Bakugo fa esplodere tutto in questo cosplay di Nana

Il quirk è una mutazione genetica che ha quindi degli effetti importanti sul corpo del suo possessore. Come viene specificato più volte in My Hero Academia, le caratteristiche del quirk possono incidere anche sugli atteggiamenti, sulla personalità e sul carattere del personaggio in questione, e c'è uno di questi che ne è la prova vivente.

Katsuki Bakugo è dotato di un quirk esplosivo, capace di dare fuoco al sudore di nitroglicerina che espelle dalle mani. Un quirk perfetto per uno dei personaggi caratterialmente più esplosivi di My Hero Academia. Il ragazzo, che da sempre aspira a essere come All Might, ha sempre avuto un carattere infuocato e lo si è visto in particolare durante le competizioni o con Deku, il suo rivale alla Yuei, ma anche amico dopo gli ultimi avvenimenti.

A seconda dell'occasione, Bakugo sfodera due tipi di divise. La prima tuta da eroe fu presentata all'ingresso a scuola e, pertanto, era più primaverile e adatta a tempi caldi, con tanta pelle esposta e pochi accessori. La seconda divisa invece è di stampo invernale, con una tuta nera che lo copre al completo, in modo tale da farlo sudare anche di più e fargli espellere più nitroglicerina.

Ed è proprio quest'ultima hero suit che Nana Nya ha deciso di prendere in considerazione. Nella foto in basso è presente un cosplay di Katsuki Bakugo esplosivo in inverno, quindi con la tuta nera con la croce rossa sul petto e poi i soliti accessori, in particolare i giganteschi guanti a forma di granata in cui fa accumulare il sudore così da farlo esplodere a piacimento.

