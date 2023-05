My Hero Academia: che fine ha fatto Bakugo? I fan lamentano la sua mancanza

L'Atto Finale di My Hero Academia sta impegnando gli Heroes in una massiccia battaglia combattuta su più fronti con i Villain. Proprio a causa di questa elevata mole di scenari e protagonisti coinvolti, molto spesso il manga è costretto a cambiare scena dimenticando di portare a conclusione certe, importanti questioni.

La scrittura di Horikoshi in questo finale di My Hero Academia non sta convincendo tutti. L'autore, quasi di capitolo in capitolo, si sposta da uno scenario di battaglia all'altro, offrendo una panoramica generale di quello che sta accadendo durante la guerra. In questo modo tuttavia si perde l'atmosfera e l'epicità del momento.

Questa riflessione è valida soprattutto quando si parla di Bakugo, di cui i fan si domandano le sorti. Kacchan è il protagonista più amato dell'opera, ma da ormai diversi mesi non si hanno più notizie su di lui. Che cosa gli sarà accaduto?

In My Hero Academia 362 il cuore di Bakugo si ferma in seguito a un potente attacco di Shigaraki/All For One. Sebbene sia ufficialmente dato per morto da Best Jeanist, Edgeshot si immola sfruttando il suo Quirk per tentare in extremis di riportarlo in vita. Al momento, però, Horikoshi sembra essersi dimenticato completamente di ciò, con l'attenzione del manga che si è spostata prima su All For One e poi su Dabi.

Grazie alle abilità di Edgeshot, che sta operando il ragazzo dall'interno mentre Deku si occupa di Shigaraki, Bakugo può ancora essere salvato. Il ritorno di Dynamight sarà fondamentale per aiutare sia Midoriya che All Might, ma quando avremo aggiornamenti sul suo stato? Attualmente il sensei non sembra essere intenzionato a mettere un punto a questo cliffhanger.