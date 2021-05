My Hero Academia: sarà Bakugo a farsi carico della battaglia decisiva? Parliamone

Il manga di My Hero Academia si sta avvicinando alle battute finali. Infatti, con Izuku Midoriya che ha finalmente sbloccato quasi tutti i poteri di One For All, la battaglia decisiva con Tomura Shigaraki e il signore supremo dei villain, All For One, potrebbe essere dietro l'angolo. Ma Deku sarà capace di portare a termine il suo compito?

In seguito allo scontro tra Pro Heroes e Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, Deku ha deciso di muoversi come solista, aiutato solamente dal suo maestro All Might e dai tre migliori eroi, Endeavor, Hawks e Best Jeanist. Sebbene i ragazzi della Classe 1-A siano da lui stati messi da parte, con l'intento di proteggerli, uno di essi potrebbe risultare decisivo nello scontro finale.

Secondo alcune teorie, assolutamente sensate, quando My Hero Academia arriverà al suo culmine avremo un combattimento a squadre, Shigaraki e All For One contro Deku e Bakugo. Esattamente come avvenuto nella seconda pellicola del franchise, Midoriya potrebbe passare il suo potere a Bakugo, facendo nascere un momentaneo secondo One For All.

Ma potrebbe esserci anche un altro scenario, totalmente opposto. Deku potrebbe non riuscire a reggere il fardello dello scontro, decidendo di non eliminare Shigaraki e All For One. A quel punto, la responsabilità potrebbe ricadere proprio sull'aspirante eroe esplosivo, che al contrario del suo rivale non si farebbe alcun problema a farsi carico di questa responsabilità e a eliminare i due avversari.

Voi cosa ne pensate, quale delle due ipotesi vi pare più plausibile?