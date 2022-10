My Hero Academia, Bakugo: ferito ma ancora pronto a lottare nell'artwork di Noguchi

L'Atto Finale di My Hero Academia ha immerso i lettori nello scontro definitivo tra le forze del bene e quelle del male. Da questa guerra nessuno uscirà illeso, tanto meno i giovani aspiranti eroi del Liceo Yuei. Proprio uno studente della Classe 1-A è colui che finora, tra tutti, ha avuto la peggio.

Con Deku lontano dal campo di battaglia, Tomura Shigaraki ha seminato il panico tra le fila degli Heroes. Nonostante uno scenario pensato appositamente per fermarlo, il Quirk: Eraser di Aizawa combinato con quello di Monoma e un gran numero di eroi professionisti, l'erede di All For One ha disseminato terrore, violenza e morte.

A subire l'ira del villain è stato principalmente Katsuki Bakugo, i cui sforzi si sono infine rivelati quasi del tutto inutili. Dynamight è stato infatti colpito a morte da Shigaraki, infastidito dal suo continuo tornare a lottare.

Sebbene il suo cuore abbia cessato di battere, non tutto è ancora perduto. L'eroe ninja Edgeshot sta sfruttando il suo particolare Quirk per compiere una complessa operazione chirurgica dall'interno del ragazzo. Ricoperto di sangue e ferito a morte, Kacchan potrebbe presto tornare in azione per aiutare il suo amico Deku.

Al momento è infatti Izuku a star combattendo con Shigaraki. In attesa di ulteriori sviluppi, con My Hero Academia 370 che cambierà scenario, Bakugo ritorna a lottare nell'artwork dell'assistente Noguchi Shota.

Dopo aver ripercorso l'amicizia tra Bakugo e Deku in My Hero Academia, l'assistente di My Hero Academia, conosciuto su Twitter come @nstime23, ha disegnato Dynamight sorridente e impegnato in combattimento, nonostante il sangue e le ferite sul corpo.