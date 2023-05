My Hero Academia: Bakugo e quell'incredibile somiglianza con un combattente MMA

Con la serializzazione di My Hero Academia in pausa per questa settimana, il fandom dell'opera si è sbizzarrito nel ricercare una assurda, ma altrettanto incredibile somiglianza tra Katsuki Bakugo e un celebre combattente di arti marziali miste.

Da poco My Hero Academia ha celebrato Bakugo con un video speciale per il suo compleanno. Kacchan è il personaggio più amato dell'opera, ma mentre il suo destino è ancora incerto, i fan si dimostrano ossessionati nei suoi confronti.

Nelle ultime ore la community di My Hero Academia è letteralmente impazzita, convinta di aver trovato il sosia "in real life" di Bakugo. Il tutto nasce da uno scatto condiviso sui social che ritrae il combattente MMA Kota Miura. Impegnato sul ring, il fighter non solo sembra condividere con Bakugo l'aspetto fisico e i capelli biondi a punta, ma anche l'atteggiamento.

Questa incredibile e innegabile somiglianza ha portato l'artista Naagyoo a condividere su Twitter un artwork che porta un Kacchan boxer sul quadrato. L'illustrazione è divenuta talmente virale da aver anche raggiunto Miura, il quale ha riconosciuto la somiglianza e apprezzato l'arte con un repost. Miura conta all'attivo due vittorie ufficiali, ma presto potrebbe trovarsi a sfidare l'eterno rivale di Bakugo Izuku Midoriya. Non perdetevi l'ultimo sketch di My Hero Academia su Bakugo.