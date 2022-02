My Hero Academia: Bakugo indossa il costume sbagliato nell'illustrazione di Horikoshi

Negli ultimi tempi, stiamo assistendo a numerosi "What If", ossia a delle visioni distorte di come sono andati realmente gli eventi originali. Questa tendenza coinvolge ora anche My Hero Academia. Come sarebbe stata la storia di Bakugo se il Quirk da lui posseduto non fosse stato quello esplosivo?

Il giovane aspirante eroe del Liceo Yuei è il protagonista di una splendida illustrazione di Kohei Horikoshi realizzata per la pubblicazione del Volume 3 dello spin-off My Hero Academia Team Up Mission. Questo artwork, però, lo vede indossare il costume sbagliato... cosa succede?

"E se..." Bakugo fosse nato con il Quirk che invece appartiene al compagno di classe Rikido Sato? Lo studente della Classe 1-A, che non ha mai avuto modo di brillare nelle pagine del manga, possiede un'Unicità alquanto particolare: ogniqualvolta ingerisce 10 grammi di zucchero, la sua forza aumenta di cinque volte per un tempo di tre minuti. Al salire della glicemia, però, le sue funzioni cognitive diminuiscono gradualmente, accrescendo il senso di sonnolenza.

My Hero Academia Team Up Mission è recentemente arrivato in Italia con Star Comics, ed è teatro di situazioni del tutto inaspettate. Nell'art ufficiale del sensei Horikoshi, vediamo Kacchan indossare il costume di Sato, con i suoi capelli puntigliosi e inconfondibili che fuoriescono dalla maschera. Di sicuro, questa versione di Bakugo non potrebbe rivaleggiare con il rivale Midoriya e il suo One For All. E voi, preferite il Katsuki classico ed esplosivo, oppure questo goloso di dolci? Quale altro "What If" vi piacerebbe ammirare? Se preferite degli artwork più classici, vi lasciamo a questo Deku tra le braccia di Ochaco di My Hero Academia Vol.33.