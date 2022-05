My Hero Academia: Bakugo e Kirishima insieme negli sketch dell'assistente Yoshinori

Quando agli inizi della serie Bakugo era arrogante con tutti, l'unico in grado di tenergli testa era Kirishima. Tra i due, si è creato dunque un legame d'amicizia e rispetto che ora guida questo duo nella guerra finale contro i Villain. Ecco la coppia più testarda della Classe 1-A negli sketch dell'assistente di Kohei Horikoshi.

Il rapporto tra Bakugo e Kirishima è uno dei più significativi di My Hero Academia, un'amicizia mascolina in cui c'è anche tanta tenerezza. Sebbene ora i due siano lontani, con la pubblicazione della serie manga ancora in pausa, l'assistente Yoshinori ne ha approfittato per dedicare loro qualche sketch.

Sul proprio profilo Twitter, @nstime23, l'assistente di Horikoshi ha omaggiato il legame tra Katsuki ed Eijiro con due artwork. Nel primo, i due aspiranti eroi del Liceo Yuei tornano bambini e si allenano, con un costume da animali, nella foresta. Evidentemente, Yoshinori ama disegnare Bakugo bambino, dato che è solito condividere questo suo tipo di disegni.

Nella seconda illustrazione, troviamo Bakugo e Kirishima per come li conosciamo. Entrambi con outfit casual e bandana sul capo, si dimenticano la battaglia contro i criminali per godersi qualche attimo di spensieratezza. Entrambi gli artwork, recitano la sigla KRBK, ossia l'abbreviativo di Kirishima-Bakugo. E voi, cosa ne pensate di questi due lavori dell'assistente?