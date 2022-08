My Hero Academia: Bakugo è in qualche modo legato al One For All?

Il capitolo 362 di My Hero Academia si chiude nel peggiore dei modi, lasciando di stucco qualsiasi appassionato. Kohei Horikoshi ha fatto quello che nessun fan avrebbe mai voluto: uno dei personaggi principali dell’opera è in punto di morte.

Il campo di battaglia di Shigaraki/All For One prende una svolta terrificante. In attesa di Izuku Midoriya, il malvagio villain si stava preparando allo scontro finale facendo degli Heroes presenti il suo antipasto. Tuttavia, il ritorno in combattimento di Katsuki Bakugo e la sua evoluzione del Quirk hanno mandato su tutte le furie il Simbolo della Paura, nella cui memoria è tornato il suo antico rivale, la seconda vestigia di One For All.

Quando però All For One decide di mettere fine alla vita del giovane Kacchan, questi riesce per un attimo ad accedere al mondo onirico del One For All, quello dove Deku incontra i suoi predecessori. Ma com’è possibile? Bakugo è legato in qualche modo al Quirk che è destinato a sconfiggere il male?

Il mondo delle vestigia risiede nel subconscio di Midoriya, ed è un luogo in cui sono riuniti tutti i precedenti possessori di One For All. Ciò, è reso possibili dalla memoria dei Quirk: ogni volta che un utente trasferisce il Quirk a qualcun altro, questi lascerà non solo l’Unicità ma anche dei frammenti di se stesso.

Solamente chi è connesso al Quirk One For All può accedere al mondo delle vestigia. Oltre Deku, finora solamente Shigaraki, in quanto possessore di All For One, ne è stato capace. Questo implica che anche Bakugo sia legato al Quirk.

Prima di ricevere il colpo finale in My Hero Academia 362, Bakugo incontra All Might nella sua forma vestigia, una forma che non dovrebbe conoscere, invece che quella umana. Stando alle prime ipotesi, Bakugo potrebbe essere collegato al secondo possessore di One For All, colui che aiutò il fratello di All For One, nonché colui che ha scatenato la rabbia del villain attraverso un solo ricordo. Qualora Bakugo dovesse finire nel mondo onirico di One For All, risulterebbe essere un prezioso alleato di Deku nella battaglia finale.