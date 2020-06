My Hero Academia, Bakugo non ci sta: il suo piano per la vendetta

Katsuki Bakugo è sempre stato un ragazzo orgoglioso e dal carattere esplosivo, rispecchiando le caratteristiche del suo quirk. Nel corso di My Hero Academia ha dovuto subire però alcune sconfitte che hanno provocato non pochi dissidi interiori: i più importanti sono il salvataggio nel primo capitolo da parte di Deku e la sconfitta con Shigaraki.

Quest'ultima innescò una serie di ripensamenti in Bakugo subito dopo l'arco di Kamino. Dopo una delle battaglie più importanti di My Hero Academia, dopo la quale All Might fu costretto a ritirarsi, Bakugo si incolpò della fine della carriera del suo eroe preferito e si sfogò anche con Deku. Fu poi messo a conoscenza del segreto di One for All e proprio per questo adesso sta accompagnando Deku verso Shigaraki.

Il suo desiderio in questa battaglia che si sta tenendo tra eroi e villain è di sconfiggere Shigaraki e vendicarsi dell'onta subita durante il campo di addestramento nella foresta, quando fu rapito dalla League of Villain. Ovviamente dovrà mettere all'opera tutte le tecniche che ha imparato oltre che sfruttare l'esperienza e l'istinto di combattimento che possiede. Shigaraki potrebbe essere ancora troppo forte per lui, ma sicuramente il giovane Bakugo farà di tutto per non perdere una seconda volta.