My Hero Academia: Bakugo odia Deku? I sentimenti di Kacchan spiegati

Come ogni classico shonen che si rispetti, anche la trama di My Hero Academia è basata sull'evoluzione del legame tra il protagonista dell'opera e il suo deuteragonista. Midoriya e Bakugo nascono come amici d'infanzia, ma quello che vediamo all'inizio della storia è un rapporto tutt'altro che idilliaco.

Quando erano ancora solamente due bambini privi di Quirk Izuku e Katsuki giocavano assieme agli Heroes, sognando di diventare un giorno forti come l'idolatrato All Might. Tuttavia, quando l'Unicità si manifestò in Bakugo, il loro rapportò si incrinò.

Bakugo veniva visto come un bambino prodigio, tutti lo lodavano e lo rassicuravano sul fatto che un giorno sarebbe diventato un grande Pro Hero. A causa di ciò, Kacchan cominciò a sviluppare un complesso di superiorità che lo convinse che tutti gli altri gli fossero inferiori, specialmente l'ex amico Midoriya. Quest'ultimo tuttavia continuava a tendergli la mano, cercando di aiutarlo e di restargli vicino. Più Izuku si comportava da amico, più la rabbia di Bakugo sormontava. Questa esplose infine quando poco prima di entrare allo Yuei Midoriya lo salvò dal villain fanghiglia. A proposito, ecco il significato del nomignolo Deku in My Hero Academia.

Deku ha continuato a vedere Bakugo come il suo grande amico d'infanzia, arrivando persino a rivelargli il suo più intimo segreto, quello su One For All. Compagni di classe, i due hanno dovuto forzatamente convivere e condividere gioie e dolori, e infine Bakugo ha lentamente ceduto.

Bakugo ha cominciato a riconoscere Deku come un vero rivale e per questo a non trattarlo più come uno scarto ma come un degno avversario. Questo processo evolutivo è culminato nell'ascesa di Bakugo in My Hero Academia 6x9, quando Kacchan ha reagito d'istinto per salvare la vita all'amico. Nelle prossime puntate i due avranno inoltre modo di chiarire il loro rapporto.