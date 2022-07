My Hero Academia, Bakugo è la pedina di Shigaraki: ecco perché

Uno degli scenari di battaglia principali della guerra finale tra Heroes e Villain prende una brutta svolta. Tomura Shigaraki, è riuscito a piegare i suoi avversari, facendosi per giunta beffe di loro. Bakguo e gli altri, sono vicinissimi alla sconfitta in My Hero Academia capitolo 359.

La vittoria di Shoto su Dabi, e quella apparente di Endeavor su All For One, ha illuso la fazione degli eroi. Su un altro fronte, la situazione è disperata e in My Hero Academia 359 un giovane eroe è in grave pericolo.

Deciso a mettere fine allo scontro una volta per tutte, Katsuki Bakugo si è lanciato contro Tomura Shigaraki sfoderando tutto il suo potenziale. Tuttavia, nemmeno questo ha scalfito l'erede di All For One, che a quel punto esordisce con un altro dei suoi monologhi irrisorio.

Inizialmente, sembrava che Bakugo fosse nelle brame di All For One e Tomura Shigaraki, ma ora quest'ultimo rivela un'amara verità. Kacchan, non è mai stato un suo reale interesse. Egli, è solamente l'esca che consegnerà Deku e il One For All nelle mani dei villain.

In quanto migliore amico di Midoriya, Bakugo viene considerato come una semplice pedina per un fine ben più grande. A Shigaraki e All For One, non interessa né della forza di Dynamight, né dei suoi ideali, ma solamente del legame con Deku. Questa, è la più grande ferita che Bakugo subisce in My Hero Academia 359, un danno morale ben peggiore di quelli fisici.